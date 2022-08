Thibaut Courtois, débarrassé de sa pubalgie : "ce n'était pas du pipeau quand j'ai raté la Nations League"

Thibaut Courtois a remporté la Super Coupe d'Europe avec le Real Madrid. Au micro de Het Laatste Nieuws et de VTM, il est revenu sur sa performance... et sur son été agité. Alors qu'il a notamment indiqué sur les réseaux sociaux avoir demandé sa compagne en mariage, certains ont laissé entendre que le Diable avait volontairement laissé tomber la Nations League pour s'offrir des vacances un peu plus longues, tout cela en invoquant une pubalgie à soigner. Il s'en est vivement défendu. "Depuis la reprise, je ne ressens plus rien mais je peux vous assurer que ce n'était pas des mensonges. Si j'avais été fit, j'aurais sans doute fait deux ou trois matchs, mais là ce sont d'autres garçons qui ont pu jouer. J'ai pu me reposer pendant cinq semaines, j'ai fait de la kiné, j'ai récupéré et le résultat c'est que je ne ressens plus de douleur aujourd'hui. Cela fait du bien d'être débarrassé d'une douleur qui était latente depuis dix mois."

Le Diable Rouge a également évoqué le cas d'Eden Hazard, qui n'a pas reçu la moindre minute. "Tout ce que je peux dire, c'est que je vois le Eden que l'on connaît tous à l'entraînement. Il a retrouvé la vitesse et la rapidité qu'on lui connaît alors que le programme était lourd en préparation. Et il n'a pas été blessé. Peut-être qu'il n'aura pas beaucoup de minutes mais à la Coupe du monde, il aura l'impact qu'on lui connaît."