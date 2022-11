Thibaut Courtois : "Cette situation compliquée nous rassemble, ça nous rapproche... on est une famille"

Situation un peu paradoxale pour les Diables Rouges dans cette Coupe du monde 2022 : les tensions sont clairement présentes... mais l'équipe possède malgré tout encore une chance de filer vers les huitièmes de finale. Ce mardi, Thibaut Courtois a pris part aux activités médias.

"On a eu une réunion avec l'équipe hier. On a pu lire beaucoup de bêtises durant les dernières heures. Tout ça est faux. On est uni comme une équipe. Tout le monde a le même esprit, on veut se battre. On doit être uni. En dehors de l'équipe, on doit nous soutenir et pas nous détruire. Ce qui est grave, c'est qu'une partie de la presse belge reprenne ça. C'est dommage, on essaie de tuer l'équipe. Ca peut avoir des conséquences. Si il y avait tant de soucis dans l'équipe, on ne pourrait pas obtenir tous les résultats réalisés durant les dernières années. Au sein de l'équipe, on a conscience qu'il ne faut pas prendre cette négativité. Si elle entre chez nous, ça peut créer des frustrations. J'ai pris la parole pendant la réunion, mais je n'ai pas trop envie de dévoiler qui a dit quoi. C'est important que cela reste entre nous. Tout le monde a pu s'exprimer. Si tu es honnête, même si on ne s'aime pas, on sait qu'on va se battre pour l'équipe, pour le pays. C’était important de se dire les choses les yeux dans les yeux. C’est plus facile de le faire ensemble plutôt qu'en petits groupes. On a tout clarifié ensemble", introduit le portier belge.

"J'étais le premier entré dans le vestiaire après le match contre le Maroc. J'y suis resté environ vingt minutes et rien ne s'est passé hormis quand l'entraineur a donné un message à l'équipe. On est ensuite rentré à l'hôtel. Pour moi, il n’y a de problème dans l’équipe. Cette situation compliquée nous rassemble, ça nous rapproche. Des choses ont été écrites, elles sont fausses. Le problème principal, c’est peut-être de voir des articles ou des titres dans les médias ou sur les réseaux sociaux. On n’a pas spécialement dit ça ou le titre est sorti du contexte. Certains le prennent alors peut-être mal. On prend parfois un article pour une vérité", poursuit Courtois au sujet d'une éventuelle dispute dans le vestiaire.

"Quand tu perds 0-2, tu es fâché avec le résultat. Je suis fâché avec moi-même, avec les autres. Je n’aime pas perdre, c'est un esprit de vainqueur. Je suis sûr que tout le monde ressent ça dans le groupe. Tout le monde veut gagner cette prochaine rencontre, on ne veut pas être éliminés. C’est le moment de se battre. On est une équipe, on sait qu’on peut réussir ce défi face à la Croatie. Il faut gagner des duels, se battre. On peut gagner des matches grâce à ça. Le coach a déjà établi un plan pour affronter la Croatie. C’est une bonne équipe, il faudra se méfier. Les propos sur l'âge de notre défense ? Luka Modric prouve que l'âge n'a pas de lien avec les performances. Regardez Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, c'est pareil", conclut-il.