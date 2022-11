Thibaut Courtois arrête son 1er penalty avec les Diables rouges : "J'ai essayé de rendre Davies nerveux"

"Je m’étais bien évidemment préparé pour les penalties. Je savais que Davies avait déjà frappé deux penalties et à chaque fois sur ma droite. J’ai un peu bougé pour le rendre nerveux. Je mesure deux mètres et ça rend le but très petit", a expliqué Thibaut Courtois au micro de Pierre Deprez après la rencontre.

Notre N°1 a ensuite évoqué la prestation de l’équipe, qu’il espère plus sereine lors des matches suivants. "Il n’y a plus de matches faciles. On l’a vu avec l’Argentine et l’Allemagne dans ce tournoi. Le Canada est vraiment une bonne équipe. Elle était bien organisée, elle pressait bien et nous avions du mal à trouver des espaces pour jouer. On devait être beaucoup plus tranquilles quand on avait le ballon, sans avoir peur de jouer. On devra améliorer cela en vue des prochains matches. Si on avait été plus calme, on aurait plus facilement trouvé l’homme libre et exploité mieux les espaces."

"C’est une bonne chose de commencer par trois points. On sait que si on gagne contre le Maroc, on sera qualifiés", a conclu Courtois.