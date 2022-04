Thibaut Courtois après le retour devant le public de Chelsea : "Ce que je pense de ces sifflets ? Je m'en fous"

Le retour à Stamford bridge, devant son ancien public, s'est bien passé sportivement pour Thibaut Courtois, vainqueur avec le Real Madrid 1-3 contre Chelsea en 1/4 de finale aller de la Champions League.

Par contre, les supporters de Chelsea n'ont pas hésité à siffler le gardien des Diables rouges, ancien pensionnaire du club londonien, avec lequel il a gagné deux titres et deux coupes en 4 saisons. Son départ forcé pour Madrid en 2018 lui est toujours reproché.

Thibaut Courtois a répondu en deux temps à ces attaques personnelles. Une première fois sur le terrain en réalisant un superbe arrêt sur une frappe de César Azpilicueta. Une deuxième fois dans le Nieuwsblad, après la course, où il est revenu sur les nombreux sifflets le visant. "C'était une rencontre spéciale. Ce que je pense de ces sifflets ? Je m'en fous. Il y a toujours des personnes qui se comportent ainsi dans le stade et vont par la suite venir te demander une photo dans la rue. Je ne peux que dire que j'ai passé quatre années excellentes à Chelsea et que d'un côté, je suis parti pour me rapprocher de mes enfants et de l'autre parce que je suis un supporter du Real Madrid depuis que je suis tout petit."