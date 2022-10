Thibaut Courtois à J-3 du Ballon d'Or : "Gagner ces compétitions, ça aide à gagner un trophée individuel"

Souffrant d’une sciatique, Thibaut Courtois n’a plus mis les pieds sur une pelouse depuis le 18 septembre dernier. Au sortir d’une saison 2021-2022 exceptionnelle, tant sur le plan individuel que collectif, il n’en reste pas moins l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or qui sera décerné lundi soir.

Et s’il part sans doute d’un peu trop loin et que la récompense devrait logiquement revenir à l’imbattable Karim Benzema, le Belge est récompensé de tous ses efforts. Symboliquement, le simple fait de figurer parmi les tauliers du futur classement lui procure une émotion toute particulière : "Le mieux, c’est de gagner le Ballon d’Or après avoir fait une belle saison avec l’équipe. Nous, on a gagné la Ligue des Champions, la Liga et la Supercoupe d’Espagne. Gagner toutes ces compétitions, ça t’aide à gagner un trophée individuel. En 2022, on a tout fait ensemble, c’est ça le plus joli."

Entre les lignes, on comprend vite que, lui aussi, estime que le Ballon d’Or doit revenir à un joueur du Real Madrid. Qui sera l’heureux élu ? La réponse dès lundi soir, donc. Une chose est sûre même s’il ne gagne pas, Thibaut Courtois devrait, pour sa 11e sélection au Ballon d'Or, battre son meilleur classement all-time qui est une 14e place glanée en 2018.