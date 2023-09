La coopérative favorise le circuit court en éliminant les intermédiaires entre les producteurs et les commerces, permettant ainsi aux agriculteurs de bénéficier d’une part plus importante des revenus de leurs ventes. Terroirist joue aussi un rôle éducatif en encourageant les consommateurs à faire des choix responsables.

"Nous, on travaille pour vous : on fait la démarche d’aller sélectionner des produits qui vont répondre aux valeurs qu’on pense intéressante au niveau durabilité, au niveau de création d’emploi local, etc."

Au bout de la chaîne, il y a les magasins et les restaurateurs comme Chez Mazette à Bruxelles où Thibaud vient déposer des légumes et discuter avec France Cardonnel, la cheffe en cuisine : "On cherche à avoir des producteurs qui soient respectueux des sols et du bien-être animal, mais aussi de leurs collaborateurs.", nous dit-elle. "C’est hyper important pour nous que tout le monde soit rémunéré de manière juste et Terroirist nous offre la possibilité d’avoir un contact un petit peu plus privilégié avec certains producteurs. Grâce à ça, on veut redonner un sens à la restauration."

Et le Terroirist de conclure "l’idée, c’est d’avoir un maximum d’impact et d’aider un maximum de magasins et de restaurants à vraiment changer le monde de l’alimentation."