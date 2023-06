Thibau Nys signe sa deuxième victoire pro en 15 jours : "C’est incroyable"

Thibau Nys a surpris quelques hommes forts à l’arrivée au sprint du Grand Prix des Cantons d’Argovie (1.1), vendredi en Suisse pour l’emporter et ajouter une deuxième victoire professionnelle à son palmarès, quinze jours après la première au Tour de Norvège. Il s’est imposé devant Marc Hirschi et Pello Bilbao.

Le champion du monde espoirs de cyclocross était aux anges. "C’est incroyable. Si l’on m’avait dit ça avant la saison, je ne l’aurais pas cru. Je suis très conscient qu’il y aura des hauts et des bas dans ma carrière, mais je ne peux que me réjouir des moments que je vis maintenant", a déclaré Thibau Nys, 20 ans, dans un communiqué de son équipe Trek-Segadredo. "Je suis sur un nuage et j’espère que ça va continuer". "Nous avions plusieurs options, mais à la fin je me sentais vraiment bien et j’ai dit à l’équipe que j’essaierais de passer la dernière montée et que si ça se terminait au sprint, ils devaient me placer en bonne position parce que je sentais que j’avais de bonnes chances de gagner. Je me sentais vraiment en confiance. Tout a été à la perfection dans le dernier kilomètre, comme dans les livres. Baro (Filippo Baroncini) a lancé le sprint et à 200 mètres de la ligne j’étais dans la roue et je sentais déjà que j’allais gagner. C’est un sentiment fantastique."