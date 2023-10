Thibau Nys remporte le premier cross de la saison à Beringen

Thibau Nys a remporté la première manche de cyclocross de la saison ce dimanche après-midi à Beringen. Le fils de Sven Nys a battu Eli Iserbyt au sprint pour décrocher la victoire. Le champion d’Europe Michael Vanthourenhout complète le podium.

Ce premier cross de la saison a été marqué par de nombreuses chutes, dont une violente, impliquant notamment Laurens Sweeck et Pim Ronhaar. Six coureurs faisaient encore partie du groupe de tête à l’entame du dernier tour mais dans la dernière ascension, Eli Iserbyt et Thibau Nys se sont débarrassés de leurs adversaires. Ils se sont présentés à deux dans la dernière ligne droite, où Nys a pris le dessus sur Iserbyt.