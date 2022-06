Thibau Nys rejoint Trek-Segafredo jusqu’à fin 2024

Thibau Nys, un des plus grands espoirs du cyclisme belge, a signé un contrat jusqu’à fin 2024 avec Trek-Segaferdo, l’équipe de Jasper Stuyven.

Le fils de Sven Nys, icône du cyclocross, n’a que 19 ans. Il débutera dans l’équipe américaine le 1er août comme stagiaire et il deviendra professionnel à partir du 1er janvier 2023.

Thibau Nys s'est déjà essayé, avec succès, au cyclisme sur route, en devenant champion d'Europe Espoirs à Trente en septembre dernier.

"Je suis fier de faire partie de Trek-Segafredo. Je pense que c’est la bonne étape au bon moment pour me hisser au plus haut niveau. Participer au WorldTour sur la route a toujours été un rêve. Et puis je pourrai combiner la course sur route au plus haut niveau avec le cyclocross chez Baloise Trek Lions", a déclaré Thibau Nys dans un communiqué.

Thibaut Nys a remporté la Flèche du Sud (2.2) au Luxembourg à la fin du mois du mai dans la foulée d'une troisième place à l'Antwerp Port Epic/Sels Trophy (1.1).

Nys, champion d'Europe espoirs sur route et 6e des Mondiaux espoirs sur route en 2021, a aussi remporté une médaille de bronze chez les U23 aux derniers Mondiaux de cyclocross.