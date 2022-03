Thibau Nys prolonge jusqu’à fin 2024 chez Baloise Trek Lions

Thibau Nys, fort d’un premier podium chez les élites lors du Prix de clôture d’Oostmalle de cyclocross fin février, a prolongé son contrat jusqu’à fin 2024 en faveur de Baloise Trek Lions. La formation, dirigée par son père Sven Nys, l’a annoncé mercredi. Il a été imité par Yentl Bekaert.

Nys, champion d’Europe espoirs sur route et 6e des Mondiaux espoirs sur route en 2021, a aussi remporté une médaille de bronze chez U23 aux derniers Mondiaux de cyclocross.

"Cette prolongation de contrat me procure beaucoup de confiance et de sécurité. Je suis arrivé de manière assez logique dans cette équipe et je m’y sens comme à la maison", a dit Nys, 19 ans, qui a vécu une saison dans les labourés faite "de hauts et de bas".

Encore en vacances, Thibau Nys a hâte de remonter sur son vélo et entamer la saison sur route. "Je ne veux pas placer la barre trop haut mais surtout confirmer ma dernière saison", a dit le Belge, qui visera surtout À Travers le Hageland, le Tour de Belgique et le Tour de Wallonie. "Je vais me fixer quelques objectifs dans chaque course, j’espère faire quelques apparitions pour l’équipe nationale. Nous verrons bien ce que l’avenir nous réserve."