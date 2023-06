Thiam satisfaite de sa rentrée à Ratingen veut construire pour "arriver à ce gros total avant la fin de ma carrière"

On a d’ailleurs vu la Belge beaucoup parler avec son entraîneur Michael Van der Plaetsen et même sortir le décamètre pour ajuster sa course au saut en longueur. Très appliquée, elle voulait trouver ses repères en ce début de saison estivale : "Ça donne quand même une référence et de bonnes informations. Du coup à la longueur, on a pu ajuster l’élan. C’est pour ça que je me suis un peu cherchée. Comme j’ai dit, j’étais un peu trop proche sur le 6.59m. Donc on prend les mesures et c’est bon pour les prochains entraînements et compétitions d’avoir un meilleur point de départ. On a beaucoup travaillé l’élan, mais c’est vrai qu’à l’entraînement et en compétition, c’est toujours un peu différent. Et là, je vais avoir plusieurs compétitions de saut en longueur où je serai vraiment dans des bonnes conditions avec six essais donc je pense que ça peut aller un peu plus loin. Mais je pense que ça va le faire".

Venue sans pression, elle voulait surtout voir où elle se trouvait dans sa préparation et n’a donc pas de regrets quant à ses performances : "Je n’avais pas vraiment d’attente. Comme j’ai dit, au poids je fais un 15.50m à l’échauffement et puis un peu dans l’excitation, tu veux bien faire, j’étais un peu à côté de mon timing mais 15.20m, même en championnat je suis généralement contente avec ça. Avec le sentiment qu’il y a encore plus derrière, tout était bien".

Si elle était satisfaite de ses performances, la Belge sait que ses résultats peuvent être améliorés dans certaines disciplines, notamment le 200m et le lancer du javelot, qui ne font pas partie de ses spécialités : "La vitesse, ce n’est pas ma force, j’ai un fort contact au sol, qui est plus long, ce qui fait que je suis très bonne en hauteur et dans les sauts, mais c’est vrai que sur le 200m, ça me sert un peu moins bien. Mais le 200m ici, ce n’était pas mal, je ne suis pas loin de mon record personnel, avec un vent de tête, et toute seule. Normalement, il y avait une fille devant moi, mais j’ai fait la course comme à l’entraînement, toute seule. C’est un peu dommage, mais à nouveau, dans des bonnes conditions, un petit vent de dos et un peu de bataille à la fin, parce que je pense que c’est là que j’ai un peu calé, ça ira plus vite. J’ai fait très bon départ, les 100 premiers mètres sont bons et j’ai un peu calé à la fin. Mais à l’entraînement, on n’est pas encore là, on travaille encore donc plutôt confiante, le 200m m’a donné un bon sentiment".