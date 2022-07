Thiam, Jacobs, Duplantis, Felix, pluie de stars mais aussi d’absents aux mondiaux d’Eugene

Ces Mondiaux d’Eugene sont aussi la dernière occasion de voir à l’œuvre la grande championne qu’est Allyson Felix. A 36 ans, l’Américaine vit ses derniers championnats du monde. Athlète féminine la plus titrée de l’histoire des Mondiaux (13 or, 3 argent et 2 bronze) et des Jeux Olympiques (7 or, 3 argent, 1 bronze), Felix n’a plus ses jambes d’antan et ne sera d’ailleurs pas au départ des courses individuelles. Pour la voir, il faudra tourner le regard vers le relais mixte sur 4x400m où elle a été inscrite dans l’équipe américaine.

Un dernier tour de piste pour une des plus grandes championnes de sa génération qui sera forcément bourré d’émotion. A domicile, elle essayera de marquer une dernière fois les esprits sur la piste, mais aussi en dehors comme elle l’a toujours fait : "J’espère qu’on se souviendra de moi comme une compétitrice féroce, mais surtout, le plus important pour moi, comme quelqu’un qui a essayé de laisser le sport dans un meilleur état que je l’ai trouvé, qui a essayé de soutenir les femmes athlètes, et les femmes en général, et de se battre pour plus d’égalité".