Thiam boucle la première journée à Ratingen avec deux victoires, une impasse à la hauteur et un beau chrono sur 200m

Nafi Thiam effectue sa rentrée ce week-end. La Belge participe à l’heptathlon du meeting de Ratingen, en Allemagne, mais ne prendra part qu’à cinq des sept épreuves. Partie s’entraîner en Afrique du Sud avec son nouvel entraîneur Michael Van der Plaetsen, la double championne olympique est de retour en Europe pour lancer sa saison estivale.

Et à la fin de la première journée de ce samedi, elle peut être rassurée sur son état de forme. Un 100m haies et un concours du lancer du poids remportés et un joli chrono sur le 200m, le 5e meilleur de sa carrière, la Belge a montré de belles choses à Ratingen lorsqu’elle était au départ d’une épreuve. Cependant, puisqu’elle n’a pas participé au concours de la hauteur, elle ne peut plus prétendre à une bonne place au général.