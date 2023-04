Theux : un projet de complexe hôtelier pour le site de l’ancien restaurant "L’eau vive sur la route"

Une attention toute particulière est portée aux personnes à mobilité réduite. "Ça, c’est hyper, hyperimportant pour nous. On va organiser les chambres et le sens giratoire du bâtiment sans marche, pour permettre à tous et à toutes d’avoir accès à l’hôtel et au restaurant.", indique Arnaud Boelen. Il veut aussi créer des liens entre son établissement et le tissu commercial et touristique de la région : "Nous sommes sur le dessus de Theux. Vous avez beaucoup de petits commerces dans le centre de Theux. Ce serait bien de proposer aux personnes qui viennent ici en vacances des balades thématiques et aller chez ces commerçants. Et profiter de la région. Vous avez les grottes de Remouchamps, vous avez le Ninglinspo. Si vous redescendez vers Tancrémont, vous avez le musée, vous avez la fameuse tarterie. On est bien placé pour les Thermes de Spa, mais aussi de Chaudfontaine. On a Forestia qui est vraiment à côté. Nous avons le Monde Sauvage, Plopsacoo. Je dis vraiment à tous les touristes : "Venez à Theux !". Il y a tout. On a un potentiel assez incroyable.".