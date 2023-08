Theux : seigneur, moines, manants, paysans et malandrins rassemblés pour le retour de la Franche Foire

A Theux, dans les ruines du fameux château de Franchimont, année impaire oblige, c’était le retour de la Franche Foire tout ce week-end.

Tous les clubs et associations de Theux se sont relevé les manches pour rendre, comme d’habitude, le spectacle le plus authentique possible. Ce bond dans le passé replonge le visiteur à l’époque du Prince Evêque Erard de la Marck. C’est lui qui au 16e siècle a autorisé Franchimont à avoir une Franche Foire, autrement dit un marché.

Aujourd’hui, les "Moines de Franchimont" mettent un point d’honneur à faire revivre aux 25.000 spectateurs présents cette époque révolue.

Parmi les 2000 bénévoles qui participent au bon déroulement de la Franche Foire, on retrouve les artisans comme le forgeron, les bûcherons, les vannières, les bergers, les maraîchères mais aussi les gardes du château, les archers chargés d’exécuter les malfaiteurs, le Prince Evêque et sa cour et tous les cabaretiers qui permettent à tout un chacun de déguster les potées, soupes ou pain au sanglier de jadis sans oublier la cervoise ou l’hydromel que l’on paye avec des esterlins.