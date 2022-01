C’est une passionnée du recyclage, la Theutoise Murielle Grignard a plein d’idées pour réutiliser ce qui finirait dans nos poubelles.

"J’ai commencé par des boîtes à chaussures. J’ai travaillé dans le domaine pendant 20 ans et on jetait des tas de boîtes. J’ai fini par les récupérer puis les personnaliser avec mes photos ou celles que des personnes me fournissaient. Cela donne de jolies boîtes". Ces boîtes, on peut les voir sur Promenons-nous dans les boîtes sur Facebook