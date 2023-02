Theux n’est pas contente de son nouveau système de collecte des déchets

Depuis le 1er janvier, la commune de Theux est passée au système du double conteneur pour ses déchets ménagers. Et cela ne se passe pas sans heurts. Première pierre d’achoppement : de nombreuses rues, en raison de leur étroitesse, ont été placées en dérogation. C’est-à-dire que leurs habitants sont censés continuer à utiliser des sacs. Mais la communication a semble-t-il eu du mal à passer.

" Il y a eu pas mal de difficultés au départ. Des gens qui étaient au départ dans des rues en dérogation se sont retrouvés avec des conteneurs, et maintenant apprennent qu’ils vont se retrouver à nouveau en dérogation. Parfois sans avoir reçu de courrier et parfois aussi sans concertation avec la commune. Ça a donc suscité pas mal de mécontentement et forcément ça n’a pas facilité l’adhésion au système Intradel de toute une série de citoyens concernés. On a aussi d’autres difficultés comme des conteneurs qui sont dans l’espace public, dans des zones réservées aux conteneurs, et qui ne sont parfois pas collectés ", regrette Mathieu Malmendier, échevin de l’environnement.

" Il faut savoir que maintenant, c’est Intradel et plus la commune qui est responsable de la collecte des déchets, donc quand il y a un problème particulier il faut s’adresse de manière privilégiée à Intradel. Nous, ce qu’on demande c’est que cette intercommunale trouve des solutions ", rappelle-t-il, tout en prévenant : " On n’en est pas à vouloir changer de système pour le moment mais on n’exclut aucune possibilité ".

Du côté d’Intradel, le porte-parole Jean-Jacques de Paoli joue la bonne foi… et un problème de communication : " A partir du moment où on met un nouveau système en place, il se peut qu’il y ait des couacs. Nous, ce qu’on souhaiterait, c’est que la commune puisse nous dire les problèmes que les citoyens ont fait remonter auprès de la commune, et non auprès de nous puisque de notre côté on a eu deux plaintes sur les quinze derniers jours. Le fait de porter plainte peut nous permettre d’objectiver auprès du collecteur qu’il y a eu un problème, et donc de faire pression sur lui pour soit faire un repassage, soit organiser une collecte supplémentaire ", affirme-t-il.