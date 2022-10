Theux: des ventes de coupes de bois pour les particuliers

Des prix en hausse

Marc Vanherle est garde forestier, c'est lui qui mène la visite guidée des lots proposés par la commune: "Pour la propriété communale de Theux, il y a une quarantaine de lots. On l'a déjà vendu à une moyenne de 26 euros du mètre cube, parfois à une quarantaine d'euros, et ici, malheureusement ou heureusement, ça dépend les opinions, on sera sans doute plus haut."

Cette année, on devrait en effet doubler les prix de base avec des lots à 80 euros et plus. Les candidats acheteurs consultent leur catalogue, le cubage, le type d'arbre mais aussi l'accessibilité. Car plus l'accès est difficile, moins c'est cher.

"Moi, je me chauffe partiellement au bois, comme chauffage d'appoint. Evidemment, j'en distribue pas mal à mes enfants et beaux-enfants, donc rien que pour la famille, il faut déjà 40 ou 50 stères par an" témoigne ce candidat acheteur. "Il y a une vingtaine d'années, lorsque nous avons fait les plans de restauration d'une ancienne ferme, nous avons fait d'assez gros volumes, le mazout de chauffage coûtait alors 20 centimes, c'est-à-dire 7 fois moins que maintenant. J'utilise évidemment beaucoup plus de bois maintenant."

Parmi les acheteurs, il y a des pensionnés passionnés mais aussi des travailleurs tout autant amoureux des bois: "Moi, je suis facteur" explique Luc. "Actuellement, on n'allume pas le chauffage au mazout. C'est plus agréable de se chauffer au bois."