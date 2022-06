Thermomètre Solidaris : la pandémie, lanceuse d’alerte pour une autre démocratie

Les résultats du sondage mettent clairement en évidence ce que tout le monde suspectait déjà : les femmes, les jeunes, les personnes en situation de précarité sont les plus affectés. Ils sont plus soumis au poids de la charge mentale, rencontrent plus de difficultés économiques, se sentent méprisés et craignent d’être déclassés socialement et culturellement.

2 belges sur 3 se disent dorénavant transformés, ils ne veulent plus vivre dans des conditions de travail aussi stressantes et réfléchissent à la société dans laquelle ils ont envie de vivre.

Et pour 8 individus sondés sur 10, l’avenir est incertain. C’est une des grandes leçons de la pandémie : on sait maintenant que tout peut s’effondrer du jour au lendemain et dans la même proportion, on est conscient que cela a creusé les inégalités.