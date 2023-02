Thermographie aérienne en Brabant wallon : l’inBW répond aux inquiétudes des citoyens à propos de la vie privée

La thermographie aérienne des bâtiments est en cours, en Brabant wallon. Après plusieurs faux départs, les deux premiers vols nocturnes ont enfin pu être effectués, la nuit de mardi à mercredi et la nuit suivante. Les conditions étaient idéales pour l’avion équipé d’une caméra infrarouge. 50 à 60% des relevés ont pu être encodés. Les deux (voire trois) autres missions nécessaires pour compléter le quadrillage des toitures de la province suivront, dès que les conditions météo le permettront à nouveau.



Pour rappel, le but de l’opération menée par l’inbW est d’établir la cartographie des déperditions calorifiques des toitures. Les données permettront ensuite aux communes et aux citoyens qui le souhaitent de disposer d’un diagnostic précis de l’état de leur(s) toiture(s), en termes d’isolation thermique. En cas de pont thermique, d’isolant peu performant ou d’absence d’isolant, la technique utilisée apporte des informations précieuses et qualitatives, en vue d’éventuels travaux d’isolation thermique. Un plus pour l’économie d’énergie et pour l’environnement ! Des questions et des craintes pour bon nombre d’habitants, comme nous avons pu le constater sur les réseaux sociaux.

Pour certains habitants, des questions se posent en matière de respect de la vie privée et du RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. L’inBW a enfin répondu à ces interrogations via ses comptes Twitter et Facebook, cette semaine. Son directeur général, Laurent Dauge, nous a également accordé une interview pour faire la lumière sur ce dossier.