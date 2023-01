Thermographie aérienne des toitures : garantir le respect de la vie privée et éviter les dérives

RGPD : Règlement général sur la protection des données ! L’acronyme est désormais connu. Surtout des citoyens attentifs au respect de la vie privée. Et en matière de thermographie aérienne, la question a tout son sens. Par le passé, plusieurs autorités publiques se sont voulues rassurantes en garantissant la confidentialité et le respect des données privées. Les clichés, leur traitement et la cartographie des habitations et autres bâtiments servent uniquement et exclusivement à des fins d’amélioration de l’isolation des toitures, assurait-t-on dans les villes ayant déjà eu recours à cette méthode. "Pourtant, à Namur, en 2018, l’Autorité de Protection des Données (APD) avait émis un avis négatif en matière de respect des données privées", rappelle Jean-Marc Van Gyseghem, Directeur de recherche au Centre de Recherches Information, Droit et Société, à l’Université de Namur. "Mais il faut savoir que les autorités publiques sont immunisées contre les sanctions de l’APD (amendes). L’APD peut toutefois ordonner la suspension du traitement des données. Elle peut figer le système, le temps que tout soit régularisé".

Pour Jean-Marc Van Gyseghem, le cadre juridique général lors d’une thermographie, c’est d'abord le respect du RGPD. "Mais en amont déjà, l’autorité commanditaire de la thermographie doit avoir une réflexion et un cadre précis pour définir clairement les moyens, les objectifs et le type de données à traiter. Cette autorité doit dès le départ pouvoir garantir le respect du RGPD. C’est un peu comme au restaurant ! Il faut connaître le menu avant qu’on apporte les plats". Il faut donc savoir ce qui nous attend, au risque d’ignorer à quelle sauce on risque d’être mangé. "Le citoyen peut alors adhérer à la méthode utilisée, la rejeter, voire porter plainte. L’idéal, à terme, serait de légiférer par rapport à l’utilisation de la thermographie aérienne. Mais légiférer prend du temps".