Thérèse Snoy : « Quel monde va-t-on laisser à nos petits-enfants ? »

Actuellement, les Grands-Parents pour le Climat font campagne, au côté de Greenpeace, contre la publicité pour les énergies fossiles. "Nous avons récemment manifesté aux 20 kilomètres de Bruxelles pour dénoncer le sponsoring de TotalEnergies."

Par ailleurs, ils vont prochainement lancer une campagne pour limiter à 100 km/h la vitesse sur l’autoroute. "C’est l’une des premières mesures, préconisées par les experts en économies d’énergie susceptibles de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Et nous ne comprenons vraiment pas pourquoi le gouvernement belge ne l’impose pas encore, tant les avantages sont nombreux. " Mais les Grands-Parents pour le Climat n’attendront pas les politiques pour appliquer une mesure qui leur semble efficace, équitable et solidaire. " On ne va plus dépasser cette vitesse sur l’autoroute. On va montrer l’exemple, prouver que c’est cool et que ça procure du bien-être."

Dernier exemple, les Grands-Parents pour le Climat ont aussi décidé de soutenir Code Rouge, une nouvelle coalition qui base ses actions sur le principe de la désobéissance civile. "Il y a eu des progrès ces dernières années, nous n’allons pas dire le contraire. La Commission européenne a fixé des objectifs ambitieux, notamment avec le Green Deal. Maintenant, pour les mettre en œuvre, nous attendons toujours… Les responsables politiques se laissent toujours dévorer par le court terme." Face à l’inaction des gouvernements, les Grands-Parents pour le Climat sont de plus en plus révoltés. "Je sens les membres bouillonner. Certes, nous ne voulons pas abandonner les actions classiques du plaidoyer, mais en parallèle, nous avons décidé de soutenir la coalition Code Rouge." Une action est prévue les 8 et 9 octobre 2022.