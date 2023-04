Therapy ? prévoit un 16e album

Therapy ? sort aujourd’hui une vidéo pour "Poundland Of Hope And Glory", le deuxième single extrait du 16e album studio Hard Cold Fire. Le premier titre extrait de l’album, "Joy", est sorti le mois dernier. Hard Cold Fire est prévu quant à lui pour le 5 mai via Marshall Records et fera suite à Cleave, sorti en 2018.

"Poundland Of Hope And Glory" évoque la désinformation omniprésente, comme l’explique le frontman Andy Cairns.

"Ce morceau est né d’une réflexion sur la façon dont les gens se perdent dans des récits au point que le mythe prend plus d’importance que la réalité", explique Andy Cairns. "Tout comme le vieil adage selon lequel le menteur répète tellement le mensonge qu’il finit par y croire lui-même, la culture qui nous entoure regorge de contes de fées que nous nous racontons à nous-mêmes."

"Métaphores et hagiographies nous entourent, mais dans un monde "post-vérité", le personnage de Walter Mitty n’est plus un fantaisiste inoffensif, mais un défenseur zélé incendiaire qui utilise la désinformation et le chaos pour atteindre ses objectifs".

Cairns poursuit : "Il est facile de se moquer des parents de la classe moyenne dont les enfants qui aiment Harry Potter sont envoyés dans des écoles privées en raison des uniformes de style Poudlard, et de lever les yeux au ciel devant les adultes qui jouent au Quidditch, un sport fictif tiré d’un roman écrit pour les enfants, mais il n’est pas si facile de supporter la réinvention moins savoureuse du colonialisme en tant que paradis perdu auquel nous devrions retourner".

Hard Cold Fire a été enregistré avec le producteur habituel Chris Sheldon aux Marshall Studios de Milton Keynes vers la fin de l’année 2021, et bien que le confinement ait pu inspirer de nombreux albums ces derniers temps, le groupe tenait à proposer quelque chose de moins claustrophobe et de plus cathartique.

"Une chose que nous avons décidée lorsque nous avons pu répéter, c’est que nous ne voulions pas faire un album sur le thème de l’enfermement", explique Cairns, "parce que les gens ont déjà assez souffert".

"Lorsque nous avons commencé à répéter les chansons, nous avons réalisé qu’elles étaient empreintes d’empathie. Nous voulions faire quelque chose d’un peu plus "proche", de moins fermé et claustrophobe […]".

"Il y a un sentiment revigorant dans le groupe, comme si les choses allaient de l’avant", ajoute le batteur Neil Cooper. "Je suis très enthousiaste à l’idée que les gens puissent écouter cet album. Il ne s’agit pas seulement de se présenter et de jouer. Tout le monde s’investit tellement… Nous avons une chance incroyable, certains groupes n’ont pas ce privilège, et je l’apprécie. Nous sommes dans une situation fantastique."

Therapy ? célébrera la sortie de cet album par une courte série de concerts au Royaume-Uni.