Thérapies de conversion : 98% des victimes gardent des séquelles psychologiques

Pour Dan, c’est son entourage familial qui le contraint à refouler son orientation sexuelle. Il se pliera aux attentes de ses proches, tentant de mener le schéma de vie attendu, dans un mal-être profond.

"Autour de moi, tout n’était que patriarcat et homophobie. Je n’en veux pas à mes parents car ils sont eux-mêmes victimes d’un schéma qui perdure depuis des générations. J’étais dans une situation très difficile psychologiquement, qui m’a entraîné dans de multiples dépressions nerveuses, un burn-out, des tentatives de suicide. Puis je suis arrivé dans une sphère charismatique Pentecôtiste, c’est là que les thérapies de conversions ont commencé. La menace était qu’en pratiquant mon homosexualité, je finirais en asile psychiatrique. L’Eglise ne criminalise plus l’homosexualité, elle la tolère, mais la considère toujours comme une maladie. On recherche toujours la guérison. On invite à la chasteté, à refouler son phantasme homosexuel. On n’a pas accès aux sacrements."

Dan sera poussé à concrétiser une relation hétérosexuelle. Il se marie et a un fils. C’est la paternité qui lui a donné le recul nécessaire pour sortir de l’emprise des thérapies de conversions, et d’entreprendre des relations amoureuses qui lui correspondent et d’enfin s’autoriser à devenir celui qu’il est.

"Ce que j’ai subi depuis mon enfance à cause de cette idéologie, et des thérapies de conversions, je ne veux absolument pas que mon fils ou d’autres enfants les subissent encore. Ça m’a fait prendre conscience de la réalité, et c’est là que je suis sorti de cette sphère."