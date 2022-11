Thérapie sur banc public, un remède de grand-mère du Zimbabwe au Mondial.

L’histoire a commencé en 2006 avec 14 "gogo" dans le township de Mbare, le plus ancien et le plus pauvre du pays, situé dans la capitale Harare. L’idée a frappé Dixon Chibanda après le suicide d’une de ses patientes : "Elle n’avait pas les 15 dollars pour payer son billet de bus vers l’hôpital et suivre son traitement contre la dépression", raconte-t-il.

Un déclic. Il réalise alors "qu’il fallait sortir la santé mentale des hôpitaux vers les communautés", ajoute-t-il, soulignant que six des dix pays avec les taux de suicide les plus élevés dans le monde se trouvent en Afrique.

Choice Jiya, 43 ans, dit devoir sa vie à l’un de ces bancs, où elle a pris place un jour de grande détresse en 2005. Débordée par la naissance de jumeaux, quand son mari a perdu son travail, elle avoue avoir pensé "qu’il valait mieux mourir". Elle gère aujourd’hui une petite entreprise de fabrication de parfums et de savons.