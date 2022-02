"Théoriquement, le code jaune pourrait être atteint autour du 20 mars", affirme Yves Van Laethem

La majorité des plus de 30.000 décès liés au Covid-19 ont été déplorés en 2020, lorsque la vaccination n’était pas encore possible, a précisé Yves Van Laethem. La première vague est responsable de 32% des décès et la deuxième de 40%. La dernière en date, celle du variant Omicron, a causé 1800 morts – pour la plupart des patients de plus de 85 ans -, soit 6% du total.