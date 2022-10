Théodore Mann, ce naturaliste qui alertait sur le réchauffement climatique "irréversible" en 1792

Néanmoins, Théodore Mann, comme certains chercheurs du XXIe siècle, estime que le facteur anthropique, à savoir le résultat de l’action de l’Homme, n’est pas la cause majeure de ce réchauffement. Il y impute d’abord des causes naturelles, physiques comme l’action du soleil.

Cela ne l’empêche pas d’écrire que l’action humaine participe à l’accélération de ce réchauffement dans son ouvrage de 1792 : "On sait que depuis 1000 ou 1200 ans on s’est occupé dans presque toutes les parties du nord de l’Europe à abattre les immenses forêts qui l’y couvraient auparavant à dessécher les terres et les marais et en cultivant de plus en plus les terres. Ces causes doivent certainement contribuer à avoir adouci le climat, non seulement des pays où on les a pratiqués, mais celui aussi de ceux qui les avoisinent et qui sont à portée d’être affectés par leur atmosphère".

Ses textes sont repris dans la presse de l’époque. "Elle trouve que ses arguments sont tout à fait convaincants, mais il n’y a pas un véritable débat qui naît après, notamment sur la part du facteur anthropique ou des facteurs physiques" pointe enfin Muriel Collet.

Son œuvre, bien que précurseur, a peu souvent été citée, bien qu’un expert du GIEC avait proposé de travailler sur les relevés de température ajoute également la chercheuse.