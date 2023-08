Theo Léoni, un match plein de promesses : pourquoi Riemer doit enfin faire confiance au milieu de terrain

À 23 ans, Théo Leoni va-t-il enfin recevoir une vraie chance à Anderlecht ? Le milieu de terrain ne jure que par les mauves et il a été présent partout lors de la victoire 1-0 face à l’Antwerp. De quoi revoir les plans de Riemer concernant le jeune joueur ?

Brian Riemer avait déclaré vouloir des joueurs prêts à mourir pour le blason par rapport au mercato mauve. Mais si finalement, celui qui peut le mieux représenter cette volonté du coach n’était pas déjà présent dans l’effectif d’Anderlecht ?

Theo Leoni réunit les qualités demandées par le T1. Mieux même, il est l’archétype du club-man anderlechtois. Et il l’a démontré face à l’Antwerp ce dimanche. Anderlecht a dominé la première avant de subir en seconde mi-temps. Et lors de chacune des deux mi-temps, le milieu était présent.

"Cette victoire fait du bien. On en avait besoin après ce qu'on avait montré la semaine passée face à l'Union. Ce n'était pas assez. On devait se racheter. Et aujourd'hui, on a souffert, on a eu dur. On a joué contre un adversaire qui a tout gagné ces derniers mois. On savait que ça allait être dur, mais c'était dans la tête aujourd'hui. On sait qu'on a de tout dans l'équipe : de la qualité, de l'expérience et de la vitesse. Aujourd'hui, on a montré mentalement qu'on pouvait être fort et faire des belles choses contre les grandes équipes", expliquait le joueur hier au micro d'Eleven DAZN.