Theo Leoni et sa 1ère titularisation avec Anderlecht : "Ça faisait longtemps que je l’attendais"

Après les 15 minutes disputées face à Eupen la semaine dernière, Théo Leoni (22 ans) a eu droit à sa première titularisation en équipe première avec Anderlecht dimanche soir lors du duel entre les Mauves et l’Antwerp (0-0).

Le jeune milieu de terrain a fait bonne figure dans le onze anderlechtois avant de céder sa place à Majeed Ashimeru à la 65e minute. Une grosse heure de jeu dont Leoni était satisfait.

"C’était une superbe expérience pour moi. Ça faisait longtemps que je l’attendais. J’étais très surpris mais aussi très heureux de jouer. J’ai pris du plaisir et j’ai essayé d’être relax et calme avec le ballon dans les pieds pour pouvoir faire ce que je sais faire", a réagi le capitaine de l’équipe Espoirs d’Anderlecht au micro d’Eleven Sports. "Le coach m’a appelé samedi soir. Il m’a dit que j’allais être dans les 11 qui commenceraient le match. Il m’a dit de jouer comme d’habitude", a ajouté Leoni avant d’analyser la rencontre.

"On a très très bien relancé de l’arrière. C’est une de mes qualités, relancer proprement. Ce qui correspond bien au jeu d’Anderlecht. On a très bien géré cet aspect du jeu, par contre ça manquait d’appels dans le dos de la défense. Je trouvais que Fabio Silva était trop isolé devant. Quand on sort cette balle, on doit être plus patient, la faire voyager à droite, à gauche et puis faire cette bonne passe au bon moment. On a qualités de jeu, il faut juste reprendre confiance et ça va le faire."

Robin Veldman, qui l'a notamment eu sous ses ordres avec l'équipe Futures en D1B, était lui aussi très satisfait de cette première titularisation. "Je suis très content de Théo, je le connais depuis environ un an et demi. Il se comporte comme un leader sur le terrain. Il est dominant dans sa manière de parler, de coacher sur la pelouse. Il donne le tempo dans l'entrejeu. On peut être très heureux de son début dans le onze de base", a déclaré le coach d'Anderlecht au terme du match.