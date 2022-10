Théo Leoni après ses premières minutes sous la vareuse d’Anderlecht : "C’est une immense fierté, j’attends ça depuis longtemps"

A 22 ans, c’est un âge assez tard pour effectuer ses débuts. Mais pas de quoi faire paniquer le joueur qui était quand même impatient. "Chacun sa trajectoire. J’ai été bien entouré par ma famille et mon entourage et j’ai essayé de faire le maximum. Je remercie l’entraîneur, ça fait un an et demi que l’on travaille ensemble et je sais qu’il a les qualités pour entraîner un jour un grand club. Mais j’espérais avoir du temps de jeu. J’ai déjà 22 ans et j’ai toujours été le plus âgé dans le vestiaire des U21 et U23. Je dois montrer le bon exemple sur et en dehors du terrain. Et même si ça n’a pas été facile, chacun son moment. Pour certains, c’est parfois plus tard. Il n’y a pas de chemin idéal. Dans ma tête ça a toujours été Anderlecht. Je suis un tard mature et je me suis mis en tête que ce serait pour plus tard. J’ai toujours voulu jouer ici car je suis comme chez moi."

S’il évolue avec le RSCA Futures, équipe qui peut faire un gros résultat en Challenger Pro League, Théo a envie de plus et de s’imposer à Anderlecht. "Avec les Futures, on a les qualités pour être champion ou dans le top 3. Il faudra être patient, car le championnat sera long. Et mon avenir ? Je suis un clubman et je veux jouer des centaines de matches pour ce club", conclut Théo Leoni.