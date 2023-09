Théo Leoni, après le partage d’Anderlecht à Genk : "On avait tout en mains, le sentiment est amer"

Les Mauves, qui étaient prêts à enchaîner une 5e victoire d’affilée, restent sur leur faim, malgré leur place de co-leader de la Pro League avec la Gantoise : "On avait tout en mains. C’est frustrant. On est content d’être là, mais on veut toujours plus", a confié Théo Leoni à Manuel Jous.

Le nouveau Diable Rouge va à présent rejoindre la sélection belge, pour préparer les deux prochains matches de qualification pour l’Euro, face à l’Azerbaidjan et contre l’Estonie.

Après la trêve internationale, Anderlecht ira à Courtrai, avant de recevoir le Club de Bruges.