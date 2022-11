Theo Hernandez, l’assurance assists de Didier Deschamps

Au-delà de ses assists, Theo Hernandez, c’est aussi un piston sur le couloir gauche qui fait mal à son adversaire et dont l’entente avec Mbappé fonctionne à merveille.

Face à l’Australie, il a touché 79 ballons, délivré 55 passes avec un taux de réussite de 93% et il a réalisé 17 passes dans le dernier tiers de terrain, le 6e plus haut total des Bleus. Et sur ses 55 passes, 15 étaient à destination de l’attaquant du PSG.

Si ces statistiques sont déjà très bien, que dire des celles lors de la rencontre face au Danemark. Le joueur de l’AC Milan a touché 87 ballons, délivré 62 passes avec un taux de réussite de 89% et effectué 14 passes dans le dernier tiers de terrain, 3e plus haut résultat de son équipe.

Mais surtout, c’est son entente avec Mbappé qui saute aux yeux. Car Hernandez a adressé 23 de ses passes au prodige, le plus haut total entre deux joueurs de l’équipe de France.

Si la France est déjà qualifiée pour les 1/8e, la Tunisie ferait bien de bloquer cette entente si elle veut pouvoir remporter les trois points.