Théo Francken : "A un moment donné, je vais devoir réclamer la démission de Nicole de Moor"

Alors, est-on arrivé à un point de basculement ? "On est en décembre, pour l’instant. Alors à un moment donné, je vais devoir réclamer la démission de Madame de Moor". Interrogé par Julie Morelle, Théo Francken le précise, il ne réclame pas encore formellement une démission.

"Ce que je ne comprends pas, c’est que quand moi j’étais secrétaire d’Etat, donner un lit aux enfants, non accompagnés, ça, c’était la ligne rouge. Même quand il était nécessaire d’ouvrir des salles de sport, et de donner des lits de camp. Maintenant, on ne fait même plus ça", estime le nationaliste flamand.