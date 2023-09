Theo Defourny, homme du match face à l’Antwerp et modeste : "Toujours une loterie"

Le RWDM est parvenu à accrocher le champion anversois sur son terrain ce samedi soir, 0-0. Un résultat que l’équipe doit en bonne partie à son gardien en très grande forme face à son ancien club : Theo Defourny a notamment arrêté deux penalties de Vincent Janssen. Il se voulait malgré tout modeste au micro de Vincent Langendries en fin de rencontre.

Pas besoin de chercher l’homme du match bien loin… "Je pense que c’est tout le monde, on a bien défendu. Les onze sur le terrain, les remplaçants. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice contre une grosse équipe. Tout le monde a défendu, s’est donné. Dans le vestiaire je ne pense pas qu’il y aura trop de bruit parce que tout le monde sera cuit. C’est un bon point à l’extérieur."

"Non jamais, déjà ce n’est pas commun d’en concéder deux dans le même match et en arrêter deux c’est la première fois de ma carrière."

Un travail en amont pour bloquer ces deux tirs ? "On avait un petit peu étudié ses derniers penalties. On savait qu’il ne donne pas beaucoup d’indications dans sa course, j’y suis allé par rapport à ce que j’avais comme informations. Le deuxième il a changé donc c’était un peu un coup de bluff sur celui-là."

Defourny sur penalties c’est un tiers d’arrêtés pour deux tiers d’encaissés, un excellent ratio : "C’est quelque chose qui me réussit bien, mais c’est toujours un peu une loterie. Quand on part du bon côté on a plus de chances. […] Ça a tourné en ma faveur aujourd’hui."

Un exploit individuel réalisé dans un match important, face à ses anciennes couleurs : "C’est mon premier club pro en Belgique, ça me fait toujours plaisir de revenir. Je suis content d’avoir fait ça aujourd’hui."

Le FC Antwerp devenu, depuis lors, champion de Belgique : "On avait l’ambition de montrer qu’on grandit en tant qu’équipe. Un point chez le champion en titre, ça nous donne de la confiance. Le championnat est encore long."