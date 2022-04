Theo Defourny, gardien du RWDM, dépité : "On méritait de marquer un petit but, ça fait c***"

Douche froide pour le RWDM. Surpris par un but de Georges Mikautadze juste avant la mi-temps, les Bruxellois ne sont jamais parvenus à renverser la vapeur. Résultat, ils concèdent une frustrante défaite lors de cette manche aller des barrages et devront redoubler d'efficacité la semaine prochaine pour espérer effacer ce revers. Logiquement, c'était la frustration qui prédominait dans le camp des vaincus.

"Je pense qu'on aurait mérité de marquer un petit but. On a eu les opportunités pour, on touche deux fois le cadre. Cela fait c***. Mais bon, il nous reste un match à l'extérieur, on va bien se préparer pour aller jouer crânement notre chance là-bas et finir sans regrets" analyse, à chaud, Theo Defourny, le gardien du RWDM au micro d'Eleven Sports.

Alors comment expliquer ce manque d'efficacité offensive ? "Il y a avait l'envie de bien faire, peut-être trop" explique Defourny. "On n'a pas réussi à créer cette folie qui nous caractérise, surtout en 1e mi-temps. C'était mieux en 2e, maintenant il faut qu'on se serve de cette 2e mi-temps pour la semaine prochaine."

Au final, si le RWDM n'est pas parvenu à l'emporter, il est à contrario parvenu à limiter la casse en n'encaissant qu'un petit but. De quoi voir venir pour la semaine prochaine où, on le rappelle, le but à l'extérieur ne compte plus : "Les premiers mots qu'on s'est dits dans le vestiaire ? Qu'il reste un match. Qu'on doit rester calmes et qu'on est déjà parvenus à renverser des situations. Restons soudés en équipe comme on le fait depuis le début de saison" conclut le portier bruxellois.