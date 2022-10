"Théo Curin : ma différence, ma force" : dans l'intimité du parathlète

À vingt-deux ans, Théo Curin n’en est pas à son premier challenge. Le sportif est sacré en 2017 vice-champion du monde de natation handisport. Il obtient une médaille de bronze aux championnats du monde de Londres en 2019. L’année dernière, il traverse les 122 kilomètres du lac Titicaca aux côtés de Malia Metella et Matthieu Witvoet. Les succès s'enchaînent pour l’athlète, et ne se cantonnent pas au sport. Après un essai dans la série Le Vestiaire, Théo Curin prend goût au cinéma et joue dans plusieurs productions télévisuelles. Chroniqueur, mannequin, auteur d’un livre autobiographique… Chaque défi qu’il se lance, le sportif semble le relever. La raison ? Une volonté admirable dont il fait preuve depuis enfant. Une envie constante, depuis la perte de ses membres, de se dépasser et de se prouver qu’il est capable de plus. C’est ce que nous montre le documentaire Théo Curin : ma différence, ma force de Sophie Lesage. Au travers d’images d’archives et des témoignages du sportif et de ses proches, on découvre la vie du jeune parathlète.