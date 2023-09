Petit génie des maths à 12 ans seulement, Thelio est un garçon très gentil. Il vient de Péruwelz. Plus tard, il rêve de devenir policier en unité spéciale. Thélio chante depuis qu’il a six ans. Au départ, il chantait pour le plaisir, mais, au fil du temps, ses talents de chanteurs ont été sollicités de nombreuses fois à son école où il a eu l’occasion de chanter. C’est sa directrice qui l’a incité à s’inscrire à The Voice Kids. Pour lui, The Voice représente une très grande émission et si on lui avait dit qu’il y serait un jour, il n’y aurait jamais cru !