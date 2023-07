Théâtre sur La Trois : Nina Simone remonte sur scène sous les traits d’Isnelle da Silveira

Entre rancœurs et non-dits, le metteur en scène belge Thomas Prédour revient sur ces rapports difficiles à travers la pièce "NinaLisa". Représentée pour la première fois au théâtre Le Public en janvier 2019, celle-ci constitue un spectacle musical entremêlant fiction et réalité.

On y voit le fantôme de la chanteuse Nina Simone revenir hanter sa fille, lorsque cette dernière emménage dans la villa de sa mère. Une rencontre bouleversante, qui ne tarde pas à virer au dialogue de sourds à mesure que Nina ressasse son passé…

De part et d’autre de la scène, Isnelle da Silveira et Géraldine Battesti évoquent au travers de ces deux célèbres figures des thématiques telles que la maternité, la filiation et l’amour, mais également le racisme, contre lequel Nina Simone milita activement pendant des années.

Autant de sujets qu’elles abordent l'une et l'autre en musique, en reprenant tour à tour les plus belles chansons de Nina et Lisa Simone. Accompagnées du pianiste Charles Loos, elles rendent ainsi hommage à une artiste de renom, dont on redécouvrira le répertoire avec grand plaisir.

"NinaLisa", à découvrir ce mardi 11 juillet à 23h05 sur La Trois.