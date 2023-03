Théâtre Royal du Parc : remporte tes places pour le spectacle “Pinocchio”

Une grande partie de l’équipe de Peter Pan revient pour ton plus grand plaisir avec ce personnage imaginé par Carlo Collodi en 1881. Cette fable nous interroge sur le conflit intérieur de tout enfant : être sage et obéissant pour plaire à ses parents ou être rebelle et désobéissant pour devenir autonome. Pinocchio se confronte à la vie en faisant des bêtises et en narguant les conventions. Tu suivras l’extraordinaire épopée d’une petite troupe de théâtre pas comme les autres au cœur d’une Italie où plane l’ombre des Chemises Noires de Mussolini.