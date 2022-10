Théâtre Royal de la Monnaie : l'orchestre symphonique fête ses 250 ans

En 1772, le théâtre Royal de la Monnaie se dote d'un orchestre permanent. En 250 ans, l'orchestre aura vécu bien des épisodes et côtoyé des artistes illustres. Le 25 août 1830, l'orchestre joue la célèbre Muette de Portici de Auber. Une représentation qui changera à jamais l'histoire de la Belgique, comme enseigné dans les manuels d'histoire. Mais l'orchestre aura également vu défiler de grands noms sur scène comme Puccini, Wagner, Béjart, et beaucoup d'autres encore. Le lieu reste prestigieux, emprunt d'histoire de la musique et toujours vibrant de symphonies qui ne cessent de flatter l'oreille et l'esprit.