Théâtre : "Reste(s)" conte l’absurde de l’humanité à Tournai

"Après avoir longtemps marché, suite à un effondrement dont on ignore la nature, un groupe de survivants arrive au pied d’un mur, un mur gigantesque et infranchissable. En proie à un dénuement extrême, ils longent ce mur qui semble infini, fantasmant chaque jour un peu plus ce qui se trouve de l’autre côté… Au pied de ce mur ils se rassemblent pour tenter de réinventer leur propre mythe, en collectant leurs restes… Que reste-t-il, quand il n’y a plus rien ? Quelles traces subsistent de nos souvenirs, de notre langue, de notre histoire ?"

La maison culturelle de Tournai accueille la pièce Reste(s) de Noémie Carcaud. Plongés dans un récit de fin du monde dystopique, les spectateurs sont confrontés à leur propre humanité, à ses faiblesses, son absurdité mais aussi sa beauté… Le mur y représente nos contradictions. Il est à la fois un objectif et un obstacle, il effraye et protège.

Pour la metteuse en scène, imaginer le pire fait office de thérapie, c’est une manière pour elle d’exorciser ses angoisses. Dans cette pièce elle s’attaque à la fin du monde, à l’aboutissement funeste de l’humanité, que chacun aujourd’hui – notamment les éco-anxieux – appréhende fortement. A travers son texte et ses personnages, Noémie Carcaud nous interroge sur ce qui nous semble vital : "Est-ce que se nourrir, se vêtir, s’hydrater, se tenir au chaud est suffisant ? Qu’en est-il de la nécessité de la beauté, de l’expression, de la joie, de l’art, de la poésie ?" Ce spectacle, avec bienveillance, nous rappelle à l’essentiel, à notre désir d’être vivant.

Informations pratiques

13 et 14 décembre à 20 heures

Maison de la culture de Tournai

Esplanade George Grard

Avenue des Frères Rimbaut, 2 – 7500 Tournai