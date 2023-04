Théâtre : "Les deux papes", débat théologique et sympathique, à la Comédie Claude Volter

La traduction et adaptation de Catherine Claeys tient bien la route et offre une pièce somme toute sympathique. Serge Daems propose une riche scénographie qui permet aux spectateurs de sauter d’un décor à l’autre, passant d’une chambre de couvent à Buenos Aires et d’un jardin ornementé à la chapelle Sixtine. Pour la mise en scène, Stéphanie Moriau joue la carte de la sobriété pour laisser place au texte et au duo. Mais voilà : l’un comme l’autre manquent d’amplitude.

Disons-le sans détour : la pièce est un diesel et il faut attendre le second acte pour que la tant attendue rencontre ait lieu. Or, loin de ruer dans les brancards, les dialogues sont assez lisses et superficiels. Ce constat est d’autant plus frustrant qu’il aurait été passionnant d’entendre débattre de l’homosexualité, du célibat des prêtres et de multiples autres points qui continuent à faire controverse aujourd’hui au sein de l’Eglise. Il semblerait que la plume d’Anthony McCarten n’ait pas souhaité (osé ?) s’y attarder en 2017, dommage. On peut également supposer que les droits accordés par Nextflix n’aient pas inclus une adaptation plus libre. Dommage (bis).

Reste donc ce duo ! Si les deux comédiens n’ont plus rien à prouver, il n’en demeure pas moins que leur rencontre n’a pas donné les étincelles attendues. Certes, le rôle d’un Benoît XVI grognon sied à Michel de Warzée et le dynamisme du cardinal Bergoglio se ressent dans l’attitude d’Alexandre von Sivers. Malgré tout, il manque quelque chose, ce petit plus qui aurait pu apporter de la subtilité aux répliques de Benoît XVI et de la passion aux demandes du cardinal. À leur décharge, il est vrai que les dialogues ne leur offrent que peu d’opportunité d’approfondir leur personnage. Dommage (ter).

Si le résultat est agréable, l’impression générale reste mitigée. Bien que le sujet éveille la curiosité, il est regrettable que la pièce n’accorde pas plus de profondeur aux sujets abordés. Il n’en demeure pas moins que la Comédie royale Claude Volter offre un sympathique moment à cel·lui qui cherche à se divertir en ces temps pluvieux.