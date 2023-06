Théâtre : "Le Capital. Un livre que nous n’avons pas encore lu ", aux Tanneurs

À l’origine du projet artistique, il y a la compagnie théâtrale Kepler-452 et son envie de lire "Le Capital" de Karl Marx. Au lendemain d’un lockdown mondial qui a fortement fragilisé l’économie, l’idée n’est pas sans intérêt ! Ironie ou simple hasard, la contestation ouvrière chez GKN survient concomitamment au lancement du projet de la Cie. Deux comédiens décident de rejoindre le collectif ouvrier et s’installent dans l’usine. C’est le début d’une aventure faite de rencontres et de discussions. Ils n’ont peut-être pas lu Marx et pourtant…

Quand l’artiste rencontre l’ouvrier, deux univers se mêlent pour donner naissance à un spectacle hybride. Les sacro-saintes étiquettes sociales se décollent des fronts, l’ouvrier devient artiste et l’artiste ouvrier. Par les voix de Tiziana, Felice et Iorio, "Il Capitale…" nous invite à nous questionner sur notre rapport au travail dans un système capitaliste : dignité, temps et force de travail, mode de production, autant de sujets percutants qui méritent que l’on s’y attarde.

Vous l’aurez deviné, " Il Capitale… " n’utilise pas la langue de Molière. Pas de panique, un écran situé juste au-dessus de la scène permet de suivre le discours en temps réel (et en trois langues !) Bien qu’il soit frustrant de ne pas recevoir l’intégralité de la traduction du discours, le procédé fonctionne et conviendra à celles et ceux prêts à cet exercice de concentration. Pour la scénographie, une toile de fond nous projette directement entre les murs de l’usine. Boulons, cages, bouts de semi-essieux, les ateliers sont reconstitués et nous plongent dans l’ambiance.

Toi qui passes la porte du Théâtre des Tanneurs, chausse tes lunettes de citoyen·ne·s et regarde. Derrière cette mise en scène qui n’en est pas vraiment une, se cache une démarche inhabituelle qui mérite toute ton attention. Non seulement la qualité de jeu de ces "acteurs et actrice du monde" est à s’y méprendre, mais la dramaturgie transcende le reste et t’amènera sans doute à te poser des questions essentielles : La lutte des classes fait-elle vraiment partie du passé ? Évolues-tu dans un système économique sain et épanouissant pour l’ensemble de la société ? Comment souhaites-tu utiliser ce temps qui t’est donné et qui s’écoule inexorablement entre tes doigts ?