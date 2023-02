Théâtre : "La vraie vie", quand la candeur de l’enfance se confronte à la violence du monde

" La vie est une grande soupe dans un mixeur au milieu de laquelle il faut essayer de ne pas finir déchiqueté par les lames qui vous attirent vers le fond. " Quand la candeur d’une enfant se heurte à la violence du monde, cela crée un récit perçant… La vraie vie est le premier roman d’Adeline Dieudonné, il fut récompensé de nombreux prix littéraires. Adapté au théâtre par le metteur en scène Georges Lini, ce thriller émeut autant qu’il fait frissonner.

La jeune protagoniste a 10 ans. Elle partage son foyer avec son petit frère qu’elle adore, sa mère effacée et son père amateur de chasse et tyrannique. Dans ce cadre de vie peu épanouissant, la jeune fille tente tant bien que mal de protéger son petit frère du mal qui le guette, et qui bientôt le ronge. La pièce partage avec une poésie enfantine et glaciale, l’espoir vain de changer le monde, d’altérer son destin.

Si l’histoire est tragique, la narration mêle les codes du conte et du fantastique donnant ainsi à la pièce des allures oniriques. L’autrice incarne elle-même deux personnages, quant au metteur en scène il revêt le costume du père violent, ils donnent également la réplique à Isabelle Defossé et un jeune en alternance.