Théâtre : L.U.C.A, voyage au cœur de nos identités

L.U.C.A est un acronyme pour Last Universal Common Ancestor, cet ancêtre ayant vécu il y a 3,5 à 3,8 milliards d’années que tous les êtres vivants de la planète partagent, cet ancêtre qui nous rend tous parents.

Pourtant entre êtres humains, bien que faisant partie d’une seule et même espèce, rarement nous considérons-nous comme des frères. Nos identités s’imbriquent dans de multiples critères qui nous définissent, nous diffèrent ou nous rassemblent. Parmi ces critères : l’endroit d’où l’on vient.

Certains seraient belges, turques ou chinois, certains "de souche" et d'autres pas. La migration, sujet central des considérations du XXIe siècle est une réalité de toujours. De tout temps les humains se sont déplacés, le migrant d’aujourd’hui se distingue t-il de celui d’hier ?

Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli, tous deux acteurs petits-fils de migrants italiens, nous invitent à voyager avec eux, au travers d’histoires de famille et des flux migratoires. Dans ce spectacle, à la croisée du théâtre et du documentaire, on retrace le chemin de nos identités humaines.