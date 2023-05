Théâtre : Kuro Tanino l’humour et le surréalisme à la japonaise

À la fois peintre, auteur, metteur en scène et psychiatre, Kuro Tanino est originaire de Toyama au Japon. Il se rendra ensuite à Tokyo pour réaliser ses études de médecine. Seul dans un studio près de Shibuya, il se sent aspiré par une ville trop animée. Il choisira de s’enfermer et de vivre reclus, en marge de la société. Toutefois, durant ces années d’études, il fondera sa compagnie Niwa Gekidan Penino aujourd’hui reconnue et invitée dans le monde entier.

Au travers de ces pièces, il aborde la singularité de nos vies qui, malgré leurs différences, sont reliées par un fil invisible. Ses œuvres sont traversées par le spectre de l’étrangeté, de la différence et de la solitude. Il y dépeint l’âme humaine avec humour et surréalisme.

Cette représentation prend place dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts qui aura lieu à Bruxelles du 11 mai au 3 juin. Egao No Toride (Fortress of Smiles) se tiendra le 17, 18, 19 et 20 mai au théâtre Varia à Bruxelles.