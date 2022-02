Théâtre Jean Vilar : début de la rénovation

Budget de ce lifting total : 9,8 millions d’euros. Trois millions sont subventionnés par la Fédération Wallonie Bruxelles, et autant par la province du Brabant wallon. La commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve met la main à la poche à hauteur de 500.000 euros, et le Vilar se charge du reste : soit 3 millions. Cet apport pose problème à cette heure. Le théâtre emprunte 2 millions et va faire appel au mécénat privé par le biais du parrainage des nouveaux fauteuils (396 unités). Cela ne suffira pas à atteindre la somme requise. Emmanuel Dekoninck : nous n’avons pas encore bouclé le budget. Le parrainage des fauteuils, à 550 euros pièce, reste insuffisant. Je pense que la solution va devoir venir à un moment ou à un autre des pouvoirs publics, on n’y échappera pas.