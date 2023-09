Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve : une saison éclectique et flamboyante

C’est une saison haute en couleurs qui s’annonce au Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve. Il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies : théâtre, danse, cinéma, opéra, comédie, fiction et docu. Un propos contemporain, qui résonne avec notre histoire, et des moments pour rêver, et s’envoler.

Emmanuel Dekoninck, comédien, metteur en scène et directeur depuis deux ans souhaitait une saison éclectique…

Premier spectacle d'une longue série : "L’impresario de Smyrne" de Goldoni, à l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve du 12 au 23 septembre. Une grande fresque sur le pouvoir, une comédie, du chant lyrique avec la soprano Nathalie Dessay, mais nous en reparlerons.