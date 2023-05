Théâtre de Poche : "La sœur de Jésus-Christ", le patriarcat tenu en joue

"La sœur de Jésus-Christ", c’est la rencontre entre un texte coup de poing et une équipe artistique de haut vol. Pour donner vie à ces mots, Félix Vannoorenberghe trempe sa chemise en incarnant non seulement Maria, mais aussi le village tout entier ! Son incroyable présence sur scène et l’intensité de son jeu font mouche. Il est accompagné par Florence Sauveur, musicienne et compositrice qui lui donne la réplique en notes. Le duo s’accorde à merveille et rythme la narration selon les besoins : le temps se suspend à une corde de violoncelle ou se gonfle sous le soufflet de l’accordéon. On ne peut que féliciter le chef d’orchestre, Georges Lini, pour sa mise en scène tirée au cordeau. Pour accompagner ce travail, l’équipe a fait appel à Charly Kleinermann et Thibaut De Coster dont la réputation n’est plus à faire. Spécialistes en scénographie et en costumes, ils proposent un décor vivant qui répond parfaitement au texte et devient même acteur du récit ! Je ne vous en dis pas plus…