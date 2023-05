Théâtre de Liège : "la scène aux citoyens" ou le théâtre comme moyen de reprendre confiance, de s’exprimer

Depuis quelques années, le Théâtre de Liège ouvre sa scène aux citoyens, aux personnes qui n’auraient jamais poussé la porte d’un théâtre et encore moins osé monter sur scène.

Enfants, ados, jeunes adultes, personnes en situation de handicap ou encore bénéficiaires du CPAS, autant de citoyens invités à découvrir le théâtre puis à s’y produire.

Cette année, 12 projets ont été menés à bien. Depuis le début de l’année, ces comédiens en herbe ont été invités à découvrir des spectacles du théâtre de Liège puis à travailler sur "leur" projet. Coachés par Jérémy et Léna, deux comédiens professionnels, ils ont ainsi travaillé chaque semaine pour construire un spectacle à partir d’une feuille blanche. Pas question ici d’étudier une pièce, un texte d’auteur et de la reproduire.

"C’est à la fois un parcours de spectateur et spectatrice qu’on essaye de leur proposer. Découvrir les arts vivants et les métiers qui les entourent et puis aussi un espace d’expression où ils sont accompagnés par des comédiens du conservatoire de Liège. Ils viennent proposer leurs envies, leurs rêves, leurs craintes sur un plateau et ils osent exprimer tout cela face à un public, face à leurs proches pendant 2 représentations. On veut vraiment partir d’eux, voir ce qui les anime quand ils viennent voir des spectacles, quelle thématique les a attirés et à partir de cela, petit à petit, on construit une forme où, au final, l’objectif n’est pas le spectacle mais plus l’évolution, le processus : comment ils sont arrivés à gagner de la confiance, à avoir une cohésion encore plus forte et tout simplement à se sentir à l’aise sur une scène", explique Samir Baktar du service pédagogique du théâtre de Liège.

Des spectacles gratuits à découvrir du 30 mai au 2 juin au Théâtre de Liège.